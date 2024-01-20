Когда лучше покупать туры на лето: совет крупного игрока индустрии

Вице-президент АТОР предрёк подорожание летнего отдыха на 30-40%

1:50 Your browser does not support the audio element. Туризм

Озаботиться летним отдыхом лучше уже сейчас, ближе к сезону зарубежные путёвки заметно подорожают, предупредил вице-президент Ассоциации туроператоров АТОР Тарас Кобищанов.

Фото: Pixabay by LuidmilaKot

По его прогнозам, рост цен на отдых может достигнуть 30-40%. И не по вине зарубежных отельеров или авиакомпаний — их тарифная политика, наоборот, стала более взвешенной.

Главная причина — ослабление рубля.

"Со второго квартала курс доллара, по нашим прогнозам, скорее всего, пробьёт отметку 100, а летом может быть и существенно выше. Соответственно, рынок в этом случае ждёт рост рублёвой цены туров за рубеж. По сравнению с прошлым годом он может составить 30-40%. Это будет давить на спрос и продажи, но неравномерно — в зависимости от направления", — предрёк эксперт.

Больнее всего подорожание ударит по бюджетным туристам — вряд ли те, кто путешествовал в Турцию и Египет, готовы выложить за этот отдых 300-400 тысяч рублей. А те, кому такие расходы по карману, туда как не ездили, так и не поедут.

Туриндустрия от снижения спроса не пострадает, уверен Кобищанов: если раньше агентство отправляло пять семей по 200 тысяч за тур, теперь отправит три семьи за 300-350 тысяч за тур — те же деньги.

"Агентский бизнес — очень живучий, и, как показал COVID, адаптируется даже к самым неблагоприятным ситуациям", — прокомментировал он.

По мнению вице-президента АТОР, популярными останутся всё те же страны — Турция, Таиланд, ОАЭ, Египет. Маловероятно, что Хайнань оттянет турпоток с других азиатских направлений.