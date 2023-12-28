Запуск прямого рейса "Аэрофлота" на китайский остров Хайнань с 27 декабря простимулировал спрос на отдых в этом курорте, сообщает в среду Российский союз туриндустрии.
Судя по многочисленным покупкам билетов на первый рейс сразу, как только он был анонсирован, за почти четыре года отсутствия прямого авиасообщения сформировался устойчивый отложенный спрос.
Туроператоры столкнулись с трудностями при бронировании отелей на период китайского Нового года, призналась директор по связям с общественностью "Интуриста" Дарья Домостроева.
"В Китае очень развит внутренний туризм, а для местного рынка Хайнань — то же самое, что наш Сочи. На новогодний период с 10 по 24 февраля многие местные туристы устремятся на юг, поэтому на эти даты крайне проблематично найти номера нужной категории", — объяснила она.
Тем не менее россиянам очень рады на Хайнане, добавила директор по развитию ICS Travel Group Оксана Волканова.
"На острове очень ждут российских туристов. А россиян привлекает, прежде всего, прямой перелёт и безвизовый режим до 30 дней пребывания", — заметила она.
Россия входит в список 59 государств, граждане которых могут посещать Хайнань без виз при условии, что они прилетели из своих стран прямыми рейсами, загранпаспорт кончается не ранее чем через шесть месяцев с даты въезда, на руках есть ваучер на проживание в отелях острова и обратный билет.
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