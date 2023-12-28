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Прямой рейс "Аэрофлота" активизировал спрос на Хайнань

1:37
Туризм

Запуск прямого рейса "Аэрофлота" на китайский остров Хайнань с 27 декабря простимулировал спрос на отдых в этом курорте, сообщает в среду Российский союз туриндустрии.

Прямой рейс "Аэрофлота" активизировал спрос на Хайнань
Фото: Pinterest

Судя по многочисленным покупкам билетов на первый рейс сразу, как только он был анонсирован, за почти четыре года отсутствия прямого авиасообщения сформировался устойчивый отложенный спрос.

Туроператоры столкнулись с трудностями при бронировании отелей на период китайского Нового года, призналась директор по связям с общественностью "Интуриста" Дарья Домостроева.

"В Китае очень развит внутренний туризм, а для местного рынка Хайнань — то же самое, что наш Сочи. На новогодний период с 10 по 24 февраля многие местные туристы устремятся на юг, поэтому на эти даты крайне проблематично найти номера нужной категории", — объяснила она.

Тем не менее россиянам очень рады на Хайнане, добавила директор по развитию ICS Travel Group Оксана Волканова.

"На острове очень ждут российских туристов. А россиян привлекает, прежде всего, прямой перелёт и безвизовый режим до 30 дней пребывания", — заметила она.

Россия входит в список 59 государств, граждане которых могут посещать Хайнань без виз при условии, что они прилетели из своих стран прямыми рейсами, загранпаспорт кончается не ранее чем через шесть месяцев с даты въезда, на руках есть ваучер на проживание в отелях острова и обратный билет.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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