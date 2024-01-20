Российский турист назвал две страны, где по его мнению, живут самые "некрасивые" женщины

Блогер рассказал о странах с самыми "некрасивыми" женщинами

1:30 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российский турист, ведущий свой блог на платформе Дзен, поделился своим "антихит-парадом" стран, где, по его мнению, проживают самые "некрасивые" женщины. Он выразил разочарование в представительницах Великобритании и Боливии, обосновывая свой выбор негативным опытом общения.

Фото: Wikipedia by Graeme Maclean is licensed under CC BY 2.0

По словам блогера, его встреча с английской молодежью разрушила детскую мечту о гармоничном путешествии по Туманному Альбиону. Он отметил, что, по его мнению, англичанки являются "одними из самых неприятных людей", особенно в сравнении с англичанами. Блогер высказал негодование по поводу их ухода за собой, сосредоточившегося, по его словам, на ярком макияже и накладных ресницах.

Блогер также поделился своим опытом "свидания с девочкой из Бристоля", описывая ее как обладательницу "уличной версии фармацевтического образования". В своих замечаниях он отметил, что разговор на интеллектуальные темы был затруднен, и большая часть беседы касалась веселья на рейвах.

По поводу Боливии блогер выразил понимание, что внешность женщин в этой стране далека от привычных идеалов красоты. Он отметил низкий средний рост боливийских женщин, широкие плечи и угловатые черты лица, считая это результатом генетики. В своем заключении он призвал к толерантному восприятию красоты и признал, что вопрос о привлекательности женщин в разных странах в значительной степени зависит от индивидуальных вкусов и предпочтений.