Туристка-Шерлок: шестерка хитростей для бесплатного багажа на рейсах бюджетных авиакомпаний

1:05 Your browser does not support the audio element. Туризм

На TikTok-аккаунте @mathildeing популярная иностранная туристка раскрыла шестерку хитростей, как избежать оплаты за багаж при полете с бюджетными авиакомпаниями. В ее видео показано, как она успешно регистрируется на рейсе Ryanair с одной включенной в тариф сумкой, помещающейся под сиденьем, и дополнительной дамской сумочкой.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Девушка "контрабандой" прячет поясную сумку под зимней курткой, косметику — в карманах, и предлагает надевать лишнюю одежду на себя, вместо того чтобы складывать ее в ручную кладь.

Видео собрало тысячи просмотров и более 300'000 лайков от опытных путешественников, но комментаторы предупредили, что такие хитрости могут вызвать проблемы при прохождении проверки безопасности. Представитель Ryanair заявил, что пассажирам разрешено носить несколько слоев одежды, но их сумка должна помещаться под сиденьем, добавив с юмором: "Нам все равно, сколько слоев одежды вы надеваете, только не пытайтесь убедить нас, что ваш чемодан помещается под сиденьем".