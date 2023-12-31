Временные парадоксы: как избежать путаницы во времени в разных странах в 2023 году

0:38 Your browser does not support the audio element. Туризм

Путешествуя в разные страны, сталкиваемся с интересными временными особенностями. На Шри-Ланке и в Иране используются нестандартные временные пояса, а Марокко переводит часы в необычные периоды.

Фото: Нейросеть Шедеврум

В Китае в регионе Синьцзянь наблюдается разделение на два времени, а в Австралии с ее множеством поясов и нестандартным временем на островах, понимание времени становится сложным.

В США, где также действует несколько поясов, переход на зимнее время происходит 5 ноября. Знание этих особенностей поможет избежать путаницы в путешествиях.