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Временные парадоксы: как избежать путаницы во времени в разных странах в 2023 году

0:38
Туризм

Путешествуя в разные страны, сталкиваемся с интересными временными особенностями. На Шри-Ланке и в Иране используются нестандартные временные пояса, а Марокко переводит часы в необычные периоды.

Временные парадоксы: как избежать путаницы во времени в разных странах в 2023 году
Фото: Нейросеть Шедеврум

В Китае в регионе Синьцзянь наблюдается разделение на два времени, а в Австралии с ее множеством поясов и нестандартным временем на островах, понимание времени становится сложным.

В США, где также действует несколько поясов, переход на зимнее время происходит 5 ноября. Знание этих особенностей поможет избежать путаницы в путешествиях.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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