Перевод времени: как изменилось время в популярных странах для российских туристов в октябре 2023 года

0:47 Your browser does not support the audio element. Туризм

В октябре часы в некоторых странах переведены на новое время, и российским туристам стоит учесть эти изменения. Египет вернул переход на летнее/зимнее время, сместив время на 1 час назад.

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Теперь разница с московским временем составляет 1 час вперед. Сербия также перевела часы на 1 час назад, и теперь отставание от московского времени составляет 2 часа. В других европейских странах также произошли изменения, с учетом особенностей в каждой из них.

Испания, Великобритания, Португалия, Греция и Кипр — каждая из этих стран определила свои правила для перехода на зимнее время, что важно для планирования поездок и избежания недоразумений с временем.