Эксперты рассказали, как предотвратить укачивание в самолете во время перелета

0:30 Your browser does not support the audio element. Туризм

Эксперты из авиакомпании Air Astana дали советы по предотвращению укачивания во время перелета.

Фото: flickr. com by Jordi Cucurull is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Среди основных рекомендаций — обеспечение достаточного отдыха, выбор места в самолете с учетом воздействия турбулентности, употребление чая с имбирем перед посадкой, взятие мятных леденцов и лекарств, а также следование диетическому питанию.

Также во время полета важно употреблять воду и заниматься чем-то отвлеченным.