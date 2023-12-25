Эксперты из авиакомпании Air Astana дали советы по предотвращению укачивания во время перелета.
Среди основных рекомендаций — обеспечение достаточного отдыха, выбор места в самолете с учетом воздействия турбулентности, употребление чая с имбирем перед посадкой, взятие мятных леденцов и лекарств, а также следование диетическому питанию.
Также во время полета важно употреблять воду и заниматься чем-то отвлеченным.
Режиссёр и артист предложил во время "голубого огонька" пустить отдельно вот эти кадры, для того, чтобы люди видели кто эти исполнители.