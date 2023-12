Фестиваль Quiksilver New Star Camp пройдет на "Роза Хутор" в марте будущего года

2:38 Your browser does not support the audio element. Туризм

Культовое событие в мире фестивальной индустрии и экшен спорта в 2024 году отметит свое 15-летие и пройдет на горном курорте с 25 по 31 марта при поддержке генерального партнёра — Альфа-Банка.

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

На семь дней привычные склоны и площадки курорта "Роза Хутор" превратятся в место с насыщенной музыкальной и спортивной программой. Гостей фестиваля ждут 105 километров трасс, 7 музыкальных сцен и специально построенный на время мероприятия самый большой фристайл парк в России.

На протяжении 15 лет New Star Camp остается местом для влюбленных в горы. Даты проведения выбраны не случайно — именно в это время условия погоды наиболее комфортны и идеально подходят как для начинающих райдеров, так и для любителей фанового и паркового катания. Для тех, кто с лыжами и сноубордом пока на "вы”, будет работать обучающая школа с профессиональными инструкторами. Гости вместе создадут непринужденную атмосферу и замотивируют впервые попробовать встать на доску или лыжи.

Однако, спортивная программа — далеко не единственное, ради чего стоит приехать на фестиваль. Гости New Star Camp сами определяют, каким будет предстоящий ивент, ведь помимо спорта тут есть музыка и насыщенная культурная программа. Способность наделять фестиваль новыми смыслами организаторы решили отразить в концепции "Калейдоско́п” (от греч. καλός — красивый, εἶδος — вид, σκοπέω — смотрю, наблюдаю). Все это превращает неделю в горах в приключение, которое захочется вспоминать снова и снова.

Обеспечить себе полное погружение в жизнь фестиваля проще всего будет с пакетным туром, включающим размещение в отелях "Роза Хутор", браслет участника и ски-пасс для доступа ко всем подъёмникам. Даже тем, кто не катается, пакетный тур позволит максимально насладиться видами Роза Пик, концертами под согревающими лучами весеннего солнца и атмосферой курорта. Туры уже в продаже на сайте.

Quiksilver New Star Camp входит в экосистему событий New Star Festivals, которая также включает осенний фестиваль New Star Weekend. New Star Camp многократно отмечался премиями экспертного сообщества, так в 2023 был признан лучшим ивентом в горах по версии Ski Business Awards.