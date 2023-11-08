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У россиян возрос спрос на путевки в Египет

Туризм

Спрос на путешествия в Египет вернулся к уровню, характерному для данного времени года, сообщает РИА Новости, ссылаясь на информацию от РСТ. В октябре спрос на путевки в Египет резко упал почти вдвое из-за вооруженных конфликтов в секторе Газа. Однако в ноябре Египет вернулся на второе место в списке самых популярных направлений. Таиланд занял первую позицию в рейтинге, в то время как Турция опустилась на третье место. Важно отметить, что у агрегаторов "Слетать.ру" и Travelata Египет сохраняется на первом месте.

У россиян возрос спрос на путевки в Египет
Фото: Universität Wien by EC Köhler

"На последней неделе октября Египет занял первое место среди всех направлений по количеству бронирований. Доля этой страны составила 24% от общих продаж. Среднее время между бронированием и датой поездки увеличилось на 41% и составило три недели, а продолжительность путешествия увеличилась на одну ночь, достигнув восьми ночей", — рассказала директор по продвижению "Слетать.ру" Елизавета Тимошенко.

Также стоимость туров снизилась, и в "Слетать.ру" отмечают снижение цен на 18%.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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