У россиян возрос спрос на путевки в Египет

Спрос на путешествия в Египет вернулся к уровню, характерному для данного времени года, сообщает РИА Новости, ссылаясь на информацию от РСТ. В октябре спрос на путевки в Египет резко упал почти вдвое из-за вооруженных конфликтов в секторе Газа. Однако в ноябре Египет вернулся на второе место в списке самых популярных направлений. Таиланд занял первую позицию в рейтинге, в то время как Турция опустилась на третье место. Важно отметить, что у агрегаторов "Слетать.ру" и Travelata Египет сохраняется на первом месте.

Фото: Universität Wien by EC Köhler

"На последней неделе октября Египет занял первое место среди всех направлений по количеству бронирований. Доля этой страны составила 24% от общих продаж. Среднее время между бронированием и датой поездки увеличилось на 41% и составило три недели, а продолжительность путешествия увеличилась на одну ночь, достигнув восьми ночей", — рассказала директор по продвижению "Слетать.ру" Елизавета Тимошенко.

Также стоимость туров снизилась, и в "Слетать.ру" отмечают снижение цен на 18%.