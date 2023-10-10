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Российские туристы осенью начали предпочитать ездить по ближним маршрутам

2:57
Туризм

Согласно совместному исследованию, проведенному аналитиками МТС Банка и Cosmos Hotel Group, во время бархатного сезона в сентябре 2023 года российские туристы демонстрировали определенные тенденции в сфере путешествий. Исследование проливает свет на то, как россияне провели свой отпуск внутри страны в течение этого месяца:

Российские туристы осенью начали предпочитать ездить по ближним маршрутам
Фото: "Frecciarossa (ETR 500) train at Milano Centrale (Milano, Italy)" by photobeppus is licensed under CC BY-SA 2.0.

Повышенный спрос на круизы: В сентябре 2023 года наблюдался значительный всплеск спроса на круизы среди российских туристов, который увеличился в 3,5 раза по сравнению с сентябрем 2022 года. Средняя стоимость круиза также существенно выросла — на 37% до 2400 рублей. Аналогичным образом, средний чек отеля увеличился на 18% и составил 2800 рублей. Эти цифры говорят о том, что многие путешественники, возможно, выбирали отдых на выходные и экскурсии.

Популярные направления: Москва, Санкт-Петербург и Сочи стали самыми популярными направлениями для туристов в бархатный сезон 2023 года. Кроме того, значительный интерес у российских путешественников вызвали города Золотого кольца и Карелии.

Более длительное пребывание в отеле: Средняя продолжительность пребывания в отелях в сентябре 2023 года увеличилась до пяти ночей, что является заметным увеличением по сравнению с двумя-тремя ночами, наблюдавшимися в сентябре предыдущего года.

Парки развлечений и туристические аттракционы: Продажи билетов в парки развлечений показали самый высокий рост в сентябре 2023 года, увеличившись на 69%, при этом средний чек увеличился на 5% до 800 рублей по сравнению с сентябрем 2022 года. Также возрос спрос на различные туристические достопримечательности и представления, такие как музеи, ботанические сады, выставки ремесел и винодельни, при этом спрос увеличился на 32%, а средний чек вырос на 5% до 920 рублей.

Путешествия на короткие расстояния: Значительное число туристов, по-видимому, предпочли путешествия на короткие расстояния и наслаждались последними теплыми днями сезона в стране. Это нашло отражение в снижении количества продаж авиабилетов на 10% и увеличении продаж железнодорожных билетов на 15% в сентябре 2023 года. Средний чек на авиабилеты увеличился на 8% до 13 700 рублей, в то время как цены на железнодорожные билеты остались стабильными на уровне предыдущего года.

 

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