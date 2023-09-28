Туриста депортировали за половой акт в саду на Бали

В инциденте на популярном острове Бали в Индонезии иностранный турист был депортирован и занесен в черный список после того, как камеры видеонаблюдения засняли его за сексуальными действиями с женщиной в саду. Согласно обновленной информации портала Daily Star, путешественник был итальянцем, проезжавшим через остров. Однажды вечером он пошел в местный клуб, употребил алкоголь, познакомился с женщиной и отправился с ней в отель. Однако их рандеву в отеле не состоялось, так как они были запечатлены камерами видеонаблюдения в саду, и очевидец сообщил об инциденте в полицию.
У 35-летнего итальянского туриста была виза, действительная до 3 октября, но после этого инцидента он был выдворен из страны досрочно. Глава иммиграционного департамента подтвердил, что мужчина будет внесен в "список сдерживания", запрещающий ему въезд на Бали в течение шести месяцев. Этот случай является частью строгих мер властей Бали по регулированию поведения туристов.
В этом году балийские власти запустили кампанию по распространению брошюр с изложением правил, которым должны следовать все туристы, чтобы сохранить "качество и достоинство" острова. Ранее сообщалось, что более 200 человек были депортированы с Бали за первые восемь месяцев текущего года, а 188 туристов были выдворены из Индонезии в прошлом году.
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Участником "флешмоба" стал и сотрудник МИА "Россия сегодня", политолог Тимофей Сергейцев, который обратился к правоохранителям после обнаружения всё той же свиной головы.