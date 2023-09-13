Etihad Airways откроет прямые рейсы из Петербурга в Абу-Даби

1:30 Your browser does not support the audio element. Туризм

Презентация компании Etihad Airways прошла в Санкт-Петербурге при участии представителей аэропорта "Пулково", согласно информации, предоставленной АТОР. В рамках этой презентации было объявлено о запуске прямых рейсов между Санкт-Петербургом и столицей ОАЭ — Абу-Даби. С 29 октября авиакомпания Etihad Airways начнет выполнять регулярные рейсы на этом маршруте, предоставляя полеты по средам, пятницам и воскресеньям.

Фото: Openverse

Стоимость билетов на начало ноября начинается от 58 тысяч рублей в обе стороны на одного пассажира, включая багаж. На перелет Etihad Airways из Санкт-Петербурга в Абу-Даби и обратно в период новогодних праздников (вылет 29 декабря и возвращение 5 января) стоимость билетов составит от 140 тысяч рублей на одного пассажира.

Также следует отметить, что с декабря текущего года расписание вылетов Etihad Airways из Санкт-Петербурга и Москвы будет изменено в связи с вводом в эксплуатацию нового терминала Midfield в международном аэропорту Абу-Даби. Точные сроки открытия нового терминала пока не определены, однако ожидается, что это произойдет в начале ноября. После этого старый аэропорт будет закрыт, и все рейсы будут перенесены в новый терминал.

Boeing 787-10 а/к Etihad Airways | Рейс Москва — Абу-Даби