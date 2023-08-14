Тюменская область рассчитывает на 87 миллиардов инвестиций в туризм

2:30 Your browser does not support the audio element. Туризм

В ближайшие десять лет Тюменской области потребуется не менее 87 млрд. рублей для активного развития туристического сектора. По словам заместителя губернатора Тюменской области Андрея Пантелеева, эти средства предназначены для развития Тобольска как исторического центра туризма, а также для совершенствования инфраструктуры и курортных объектов.

Фото: Ютуб

"В Тобольск будут направлены самые разные инвестиции. Это и государственные инвестиции, и государственно-частное сотрудничество, и частные инвестиции. Ответственность за создание инфраструктуры лежит на государстве, так как частный сектор может не в полной мере решить эту задачу. Предприниматели, в свою очередь, будут создавать уникальные достопримечательности, наполнять их и делать интересными. Хотя цифры могут меняться в разные периоды, ближайшие проекты, рассматриваемые в настоящее время, составляют около 37 млрд.", — подчеркнул Пантелеев.

Заместитель губернатора также отметил перспективы превращения Тюменской области в курортный регион со значительным количеством термальных комплексов.

По словам Пантелеева, правительство намерено развивать как существующие учреждения, так и строить новые. Действующее соглашение между региональными властями и корпорацией "Туризм.РФ" предполагает создание термального курорта площадью 250 га в районе биатлонного центра "Жемчужина Сибири".

В настоящее время разрабатывается генеральный план, который станет "дорожной картой" для дальнейшей работы. Результаты этой разработки предполагается представить в течение 8-12 месяцев. В настоящее время предполагаемая стоимость реализации этого инвестиционного проекта составляет не менее 50 млрд. рублей.

Однако, подчеркнул Пантелеев, эта цифра может существенно измениться в ходе разработки мастер-плана и реального выполнения поставленных задач.

Стоит отметить, что в 2021 году в региональный бюджет от сферы туризма поступило около 2,4 млрд. рублей. За год Тюменская область приняла 3 млн. гостей, и, как подчеркнул Пантелеев, в ближайшие годы эта цифра существенно возрастет благодаря реализуемым проектам и инициативам.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Туризм в Тюменской области