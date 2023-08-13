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Топ-3 курортов в Турции с самой дешевой арендой жилья

1:13
Туризм

Эксперты портала онлайн-бронирования "Суточно.ру" определили 3 курорта Турции, где зафиксированы самые низкие цены на суточное проживание по всей стране. Это важная новость для тех, кто хочет в ближайшее время отправиться в этот регион, не приобретая гостиничный пакет "все включено".

Топ-3 курортов в Турции с самой дешевой арендой жилья
Фото: freepik.com

Возглавляет список поселок Авсаллар, расположенный в 24 км от Аланьи. По отзывам туристов, аренда квартиры на сутки здесь обойдется примерно в 3 111 рублей. Это не дороже, чем на российских черноморских курортах.

На втором месте — небольшие города Мерсин и Сиде. Стоимость суточной аренды жилья в них составляет от 3 751 до 4 371 руб.

Однако широко популярные среди россиян курорты, такие как Анталия, Алания, Бодрум или Стамбул, не впечатлят путешественников своими ценами. Аренда жилья на сутки на этих направлениях обойдется не менее чем в 5 000 руб. Стоимость относительно скромных апартаментов может достигать 10 000 руб. в сутки.

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Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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