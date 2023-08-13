Топ-3 курортов в Турции с самой дешевой арендой жилья

1:13 Your browser does not support the audio element. Туризм

Эксперты портала онлайн-бронирования "Суточно.ру" определили 3 курорта Турции, где зафиксированы самые низкие цены на суточное проживание по всей стране. Это важная новость для тех, кто хочет в ближайшее время отправиться в этот регион, не приобретая гостиничный пакет "все включено".

Фото: freepik.com

Возглавляет список поселок Авсаллар, расположенный в 24 км от Аланьи. По отзывам туристов, аренда квартиры на сутки здесь обойдется примерно в 3 111 рублей. Это не дороже, чем на российских черноморских курортах.

На втором месте — небольшие города Мерсин и Сиде. Стоимость суточной аренды жилья в них составляет от 3 751 до 4 371 руб.

Однако широко популярные среди россиян курорты, такие как Анталия, Алания, Бодрум или Стамбул, не впечатлят путешественников своими ценами. Аренда жилья на сутки на этих направлениях обойдется не менее чем в 5 000 руб. Стоимость относительно скромных апартаментов может достигать 10 000 руб. в сутки.

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