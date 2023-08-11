АТОР: составлен список отелей Египта, которые открываются для российских туристов

3:20 Your browser does not support the audio element. Туризм

В списке новых и обновленных отелей Египта, сфокусированных на привлечении российских туристов до конца текущего года, выделяются курорты Хургада и Шарм-эль-Шейх. Эти данные были представлены туроператорами АТОР. В этом списке упоминаются как отели, открывающиеся с нуля, так и отели, прошедшие реновацию.

Фото: pixabay.com

Сначала были представлены будущие премьеры, то есть те отели, которые должны открыться к концу 2023 года. В Шарм-эль-Шейхе ожидается открытие роскошного отеля Swissotel Sharm El Sheikh 5*. Детали, предоставленные туроператором FUN&SUN, включают информацию о расположении отеля в бухте Наама, разделении на семейную и зону только для взрослых, а также о работе по концепции "Ультра всё включено".

Также в Шарм-эль-Шейхе ожидается открытие после реновации отелей Cecil Resort & Spa (ранее Dessole Nesco), Tonino Lamborghini Hotel & Resort (ранее Maritim Peninsula), Radamis Hotel (ранее Tirana Aqua Park Resort) на основе информации от "Пегаса".

Туроператоры представили ТОП-5 самых популярных отелей Египта среди этих новых премьер:

Xanadu Makadi Bay 5* (Хургада)

Sunrise White Hills 5* El Sheikh (Шарм-эль-Шейх)

Meraki Resort Sharm El Sheikh 4* (Шарм-эль-Шейх)

Pickalbatros Blu Spa 5* (Хургада)

Pickalbatros Water Valley By Neverland 5* (Хургада)

Среди уже открытых отелей в Шарм-эль-Шейхе наиболее заметной новинкой считается Cleopatra Luxury Resort Sharm Adults Only, расположенный в бухте Набк, с работой только для лиц старше 16 лет. Также в числе интересных новых отелей упомянуты Sunrise White Hills Sharm El Sheikh 5* и Meraki Resort Sharm El Sheikh 5*.

Для любителей сети Rixos также представлена привлекательная новинка — отель Golf Villas Sharm El Sheikh by Rixos, расположенный рядом с Международным конгресс-центром. Этот отель предлагает размещение в трёх категориях вилл с различными тарифами питания, от "завтраков" до "все включено".

Среди других новых отелей в Шарм-эль-Шейхе и Хургаде, которые привлекают внимание, можно отметить The V Luxury Resort Sahl Hasheesh 5*, Serry Beach Resort 5*, Pickalbatros Blu Spa, Pickalbatros Water Valley By Neverland, Lemon & Soul Makadi Garden, Kairaba Aqua Mondo Resort и Zen Resort Sahl Hasheesh.

Более двадцати отелей прошли реновацию, среди которых ZYA Regina Resort & Aqua Park, Stella Beach Resort & Spa Makadi Bay, Xanadu Makadi Bay, Sunrise Crystal Bay-Grand Select, Sunrise Mamlouk Palace Resort, Seagull beach resort & club, Palm Royale Soma Bay, Steigenberger Golf Resort El Gouna, Albatros Dana Beach Resort, Hilton Hurghada Plaza, Lotus Bay Beach Resort, Alf Leila Wa Leila by Neverland, Golden Beach Resort, Sunrise Garden, Desert Rose Resort, Long Beach resort, Tia Heights Makadi Bay Hotels & Resorts и Kempinski Hotel Soma Bay.

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