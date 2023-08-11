Отдых в Турции можно сделать более бюджетным: советы тревел-блогера

1:30 Your browser does not support the audio element. Туризм

Отдых в Турции продолжает оставаться одним из самых популярных вариантов для российских туристов, однако продолжает становиться всё дороже. Кристина Голубева в материале РИА Новости поделилась, как можно сэкономить на поездке в Турцию, несмотря на заметное подорожание путёвок.

Фото: tourweek.ru

Прежде всего, при поиске туров на сайте туроператора следует указывать не конкретные параметры, а диапазон. Например, несколько дней вокруг желаемой даты вылета. Это может помочь найти более доступные варианты.

Кроме того, дешёвый тур не обязательно означает, что он низкого качества.

"Цены на путёвки могут снижаться не из-за их плохого качества. Просто туроператорам требуется срочно заполнить оставшиеся места на авиарейсах", — объясняет Марина Петрова, менеджер агентства Pegas Touristik.

Иногда бывает так, что у туроператора остаются свободные места в самолёте. В таких случаях туристу, который приобрел билет в эконом, могут бесплатно предоставить место в бизнес-классе.

"Так что, выбирая скидочные путёвки, клиент не страдает от потери качества, а может даже насладиться приятными сюрпризами", — уточняет эксперт.

Стоимость туров резко снижается в период так называемого низкого сезона на курортах. Однако этот период наступает в разное время в разных местах, поэтому важно следить за актуальной информацией.

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