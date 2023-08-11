Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Власти Британии выселяют мигрантов с баржи Bibby Stockholm
Cumhuriyet: Россия выигрывает в газополитической борьбе
Центробанк России предупредил о вероятном сохранении низких нефтегазовых доходов госбюджета
В Дагестане открылся первый центр ядерной медицины
Ветеран СВР Корольков: НАТО никогда не атакует российский флот
Игнат: Россия целилась в пилотов, которые будут учиться на истребителях F-16
Петербурженка отсудила у частной клиники более 1 миллиона рублей за некачественное лечение
Немецкий энергоконцерн EnBW может подать иск против РФ из-за прекращения поставок газа
Врач-дерматолог назвала болезни, которыми можно заразиться в водоёмах: гнойное поражение кожи и цветной лишай

Отдых в Турции можно сделать более бюджетным: советы тревел-блогера

1:30
Туризм

Отдых в Турции продолжает оставаться одним из самых популярных вариантов для российских туристов, однако продолжает становиться всё дороже. Кристина Голубева в материале РИА Новости поделилась, как можно сэкономить на поездке в Турцию, несмотря на заметное подорожание путёвок.

Отдых в Турции можно сделать более бюджетным: советы тревел-блогера
Фото: tourweek.ru

Прежде всего, при поиске туров на сайте туроператора следует указывать не конкретные параметры, а диапазон. Например, несколько дней вокруг желаемой даты вылета. Это может помочь найти более доступные варианты.

Кроме того, дешёвый тур не обязательно означает, что он низкого качества.

"Цены на путёвки могут снижаться не из-за их плохого качества. Просто туроператорам требуется срочно заполнить оставшиеся места на авиарейсах", — объясняет Марина Петрова, менеджер агентства Pegas Touristik.

Иногда бывает так, что у туроператора остаются свободные места в самолёте. В таких случаях туристу, который приобрел билет в эконом, могут бесплатно предоставить место в бизнес-классе.

"Так что, выбирая скидочные путёвки, клиент не страдает от потери качества, а может даже насладиться приятными сюрпризами", — уточняет эксперт.

Стоимость туров резко снижается в период так называемого низкого сезона на курортах. Однако этот период наступает в разное время в разных местах, поэтому важно следить за актуальной информацией.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Популярное
Зеленский занервничал: фронт под Купянском посыпался

Наступление ВС РФ на Купянск продолжается. Освобождение города будет стремительным, так как на второй Бахмут у ВСУ нет резервов.

ВС РФ близки к взятию Купянска. Для второго Бахмута у ВСУ нет сил
Дилеры немецких брендов Audi, Volkswagen и Skoda объявили о готовности снова работать в России
Три крупных немецких автобренда "возвращаются" в Россию. Но по факту это уже не немцы
Небольшой дрон с надписью SOS приземлился возле жилого дома в Москве
Пересильд не летала в космос, потому что Земля плоская — Юрий Лоза
ВС РФ близки к взятию Купянска. Для второго Бахмута у ВСУ нет сил Любовь Степушова Запад в капкане лицемерия: двойные стандарты приведут к поражению Наталия Красовская "Миллион за сезон": реальность для Кубани, мечта для Крыма в 2023 году Олег Володин
"Мы подставим себя": нетронутые бригады ВСУ угрожают наступлению РФ, заявил Кнутов
WSJ: Байден сделал крупный подарок Путину
Байден случайно раскрыл правду об Украине своим высказыванием о Путине
Байден случайно раскрыл правду об Украине своим высказыванием о Путине
Последние материалы
Александр Лукашенко призвал развивать аэропорт "Минск", несмотря на санкции
В Белгородской области украинский беспилотник удалось сбить из стрелкового оружия
Кадыров: переговоры по поводу конфликта на Украине бессмысленны для России
В Приморье наводнение подтопило более 50 домов
Маск выбрал место боя с Цукербергом в "античном Риме"
Guardian: сержант Гарань заявила о домогательствах со стороны офицеров ВСУ
В Ставропольском крае приёмную мать приговорили к 3,5 года колонии за истязание детей
Собчак ответила на заявления телеведущей Монгайт*: в остальной России нет тот народ живёт — плохонький
Wildberries тестирует новый логотип
Двухфакторная аутентификация аккаунта на Госуслугах будет обязательной с 1 октября
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников