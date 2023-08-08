OneTwoTrip представил россиянам лучшие направления для отдыха в бархатный сезон

1:49 Your browser does not support the audio element. Туризм

Сервис по организации путешествий OneTwoTrip представил подборку для путешествий по России в период бархатного сезона.

Фото: pixabay.com

Дагестан . В сентябре в Дагестане всё ещё лето. Можно сходить на прекрасный пляж "Джами" на берегу Каспийского моря под Махачкалой, посетить Сулакский каньон, бархан Сарыкум, полюбоваться на древний Дербент.

. В сентябре в Дагестане всё ещё лето. Можно сходить на прекрасный пляж "Джами" на берегу Каспийского моря под Махачкалой, посетить Сулакский каньон, бархан Сарыкум, полюбоваться на древний Дербент. Сахалин . В сентябре и начале октября на Сахалине ещё сильны течения Охотского моря, можно попробовать искупаться. Любители панорамных видов могут подняться на гору Большевик по канатной дороге. В бухте Тихой можно разбить палатку.

. В сентябре и начале октября на Сахалине ещё сильны течения Охотского моря, можно попробовать искупаться. Любители панорамных видов могут подняться на гору Большевик по канатной дороге. В бухте Тихой можно разбить палатку. Домбай . Домбай известен как один из превосходных горнолыжных курортов в России. Однако осенью здесь так же чудесно благодаря разнообразным туристическим маршрутам и невероятной красоте природы.

. Домбай известен как один из превосходных горнолыжных курортов в России. Однако осенью здесь так же чудесно благодаря разнообразным туристическим маршрутам и невероятной красоте природы. Сочи . С наступлением сентября из Сочи уходит зной и пляжи становятся менее многолюдными. Отличной идеей будет посетить сочинскую "Ривьеру". А для стремящихся к уединению подходят полудикие пляжи в окрестностях Адлера.

. С наступлением сентября из Сочи уходит зной и пляжи становятся менее многолюдными. Отличной идеей будет посетить сочинскую "Ривьеру". А для стремящихся к уединению подходят полудикие пляжи в окрестностях Адлера. Калининград . Самый западный город России привлекает своими белоснежными пляжами Куршской косы, поисками янтаря на побережье, пикниками на дюнах и уникальными фотосессиями с фоном танцующего леса. В самом городе можно погрузиться в историю, посетив музеи и соборы.

. Самый западный город России привлекает своими белоснежными пляжами Куршской косы, поисками янтаря на побережье, пикниками на дюнах и уникальными фотосессиями с фоном танцующего леса. В самом городе можно погрузиться в историю, посетив музеи и соборы. Карелия. Осенью Карелия радует свежим хвойным воздухом, возможностями для сплавов по рекам и природным парком "Рускеала". Для любителей более комфортного времяпровождения в бархатный сезон подходят отели со спа-услугами или глэмпинги на берегах озёр.

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