Авиакомпания "Туркменистан" приостанавливает рейсы в Москву

0:36 Your browser does not support the audio element. Туризм

Авиакомпания "Туркменистан" приняла решение приостановить с 1 августа авиарейсы по маршруту Ашхабад — Москва — Ашхабад из-за ситуации в Московской воздушной зоне, в целях обеспечения безопасности полетов.

Фото: Вадим Савицкий

Вместо этого, рейсы будут выполняться по маршруту Ашхабад — Казань — Ашхабад. Такое объявление было размещено на сайте "Туркменских авиалиний".

Это решение связано с оценкой рисков и обеспечением безопасности для пассажиров, и оно может повлиять на уникальность путешествий и планы многих пассажиров.

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