Авиакомпания "Туркменистан" приостанавливает рейсы в Москву

Авиакомпания "Туркменистан" приняла решение приостановить с 1 августа авиарейсы по маршруту Ашхабад — Москва — Ашхабад из-за ситуации в Московской воздушной зоне, в целях обеспечения безопасности полетов.
Вместо этого, рейсы будут выполняться по маршруту Ашхабад — Казань — Ашхабад. Такое объявление было размещено на сайте "Туркменских авиалиний".
Это решение связано с оценкой рисков и обеспечением безопасности для пассажиров, и оно может повлиять на уникальность путешествий и планы многих пассажиров.
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