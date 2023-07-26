Дельфины стали нападать на людей: ужас на японском пляже

1:25 Your browser does not support the audio element. Туризм

Популярный японский пляж стал свидетелем необычных нападений: не акулы, а дельфины стали нападать на людей, привыкших отдыхать на этих прекрасных берегах. Из-за этой неожиданной ситуации, теперь отдыхающим не рекомендуют заходить в воду, чтобы избежать возможных нападений, сообщает Турпром.

Фото: https://ru.wikipedia.org/

Согласно видеозаписи, снятой 17 июля, видно, как дельфин приближается к плавающему мужчине и как будто сталкивается с ним, после чего турист испытывает боль на руке. Хотя дельфин не проявлял агрессии, эксперты предупреждают, что океан — дом для дельфинов, и взаимодействие с ними следует осуществлять с осторожностью, учитывая их дикий характер и природные инстинкты.

Этот случай нападения дельфинов — лишь один из нескольких на этом пляже. Недавно 60-летний турист получил серьезные травмы в виде перелома рёбер в результате нападения дельфина. Подобные ситуации вызвали тревогу среди отдыхающих и местных жителей.

Такие случаи напоминают нам о том, что дикие животные не находятся под человеческим контролем, и встречи с ними следует осуществлять с уважением к их пространству и естественному поведению. Отдыхающим стоит помнить, что природа — это их дом, и уважение к животным поможет избежать конфликтов и неприятных ситуаций.

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