Эксперты: цены на организованные путешествия по России снизятся на 8-10%

3:06 Your browser does not support the audio element. Туризм

Государственная Дума одобрила на заседании в пятницу законопроект, который освобождает туроператоров по въездному и внутреннему туризму от НДС, как сообщает Tourbus. Принятый закон предоставляет освобождение от НДС с 1 июля 2023 года по 30 июня 2027 года для организаций, занимающихся туроператорской деятельностью и предоставляющих туристские услуги в сфере внутреннего или въездного туризма. Ранее от уплаты НДС были освобождены гостиницы и организации транспортного обслуживания, но туроператоры, закупая места в гостиницах и услуги транспорта, продолжали работать с налогом.

Фото: pulkovoairport.ru

"На данный момент в стране функционирует около 4250 туроператоров в сфере внутреннего и въездного туризма. Большинство из них представляют малый и средний бизнес и применяют упрощенную систему налогообложения", — пояснили ранее в Минэкономразвития. По оценкам Минфина, отмена НДС в этой сфере приведет к сокращению налоговых платежей на сумму 4,2 миллиарда рублей. Ассоциация туроператоров России (АТОР) отметила, что такая мера может привести к снижению стоимости отдыха в России для внутренних туристов на 5-10%.

Российский союз туриндустрии (РСТ) также выразил свою радость по поводу принятия закона об освобождении туроператоров от НДС.

"Мы рады, что наши усилия по отмене НДС для внутренних и въездных туроператоров были оценены правительством и увенчались успехом. Мы долгие годы поднимали эту тему, особенно острой она стала, когда гостиницы, кемпинги, турбазы и другие средства размещения были освобождены от НДС в прошлом году", — прокомментировал Илья Уманский, президент РСТ.

Он также добавил, что уплата НДС туроператорами приводила к неконкурентоспособному положению относительно операторов выездного туризма и даже прямых бронирований отелей. Это создавало избыточную фискальную нагрузку на микро- и малый бизнес, работающий в сфере внутреннего туризма по упрощенной системе налогообложения. Отмена НДС позволит туроператорам более эффективно развиваться, а следующим шагом должно стать освобождение от налога сервисов по бронированию (ОТА), которые играют важную роль в экосистеме внутреннего туризма, подчеркнул президент РСТ.

Генеральный директор компании "Дельфин", Сергей Ромашкин, также приветствовал отмену НДС, отметив, что это снизит стоимость внутренних туристических пакетов на 8-10%, в зависимости от отеля и условий договора с туроператором. Он подчеркнул, что теперь ситуация станет более сбалансированной, и туристы смогут с удовольствием выбирать туроператорские предложения, не беспокоясь о дополнительных налоговых платежах.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.