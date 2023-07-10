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"АиФ": страна на море хочет срочно заменить россиянам Турцию

1:44
Туризм

Ливан ещё недавно считался фешенебельным курортом, куда съезжались шейхи стран Персидского залива, а цены здесь были почти как в Швейцарии. Однако сейчас национальная валюта катастрофически обвалилась и стоимость отдыха резко упала. В связи с этим туристический бизнес республики открыто призывает руководство страны привлечь на море российских туристов, чтобы заменить им вздорожавшую Турцию, пишет aif.ru.

"АиФ": страна на море хочет срочно заменить россиянам Турцию
Фото: quorumcentre.com

По мнению профессионального гида из Бейрута, массовым туризмом из России Ливан обойдён незаслуженно. Он отметил, что приезжать сюда надо хотя бы недели на три, чтобы посмотреть все достопримечательности: огромное количество античных памятников, крепости, монастыри, природные красоты.

Эксперт добавил, что туристов в Ливане ждут великолепная кухня с морепродуктами, признанная лучшей на Ближнем Востоке и отличный шопинг, а также чистое, прозрачное и тёплое море.

Владелец крупного турагентства Мустафа Мустансир рассказал в интервью изданию, что именно для русских со следующего года прорабатывается возможность перевести несколько отелей на систему "всё включено".

Бизнесмен заявил, что открыто призывает правительство страны срочно наладить чартеры из России, запустить регулярные рейсы в Москву и Петербург.

"Теперь, когда Турция заломила цены для российского туриста, подорожала в два-три раза для отдыха, у Ливана появился уникальный шанс — переманить к себе миллионы ваших отпускников. Когда-то ливанское побережье считалось дорогим курортом, но сейчас всё дёшево", — заключил Мустансир.

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Первый день в Ливане! Я в шоке от этой страны!
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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