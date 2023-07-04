TourDom: россиянину отказали в посадке на рейс из Турции

1:21 Your browser does not support the audio element. Туризм

Многодетной семье пришлось покинуть Турцию без отца из-за отказа в посадке на рейс. Причиной стал овербукинг, сообщает портал TourDom, который получил подробности этой истории от туристического агента.

Фото: freepik.com

Согласно информации, многодетная семья из Казани, состоящая из трёх детей, отдыхала в Анталье в рамках пакетного тура и планировала вернуться в Россию 28 июня. Однако при регистрации на рейс оказалось, что по ошибке продано больше билетов, чем имеется свободных мест в самолёте. В результате мать и дети смогли улететь домой, а главе семьи предложили остаться в отеле. Ему пришлось ожидать другой рейс.

Туристический агент также сообщил, что на следующий день многодетного отца попросили остаться в Турции ещё на двое суток, поскольку в самолёте снова не оказалось свободных мест. В то же время представители туроператора Fun&Sun, через которого семья оформляла тур, пояснили, что мужчина не смог путешествовать вместе с семьей, так как был предоставлен самолёт меньшей вместимости.

Юрист Игорь Косицын прокомментировал произошедшее. Он сообщил, что виноват в этой ситуации туроператор, так как авиаперелёт входил в состав турпродукта.

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