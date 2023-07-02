В ближайшее время карты туристов из РФ, открывших счета в Таиланде, могут заблокировать. Принудительное закрытие уже начато, правда оно пока не массовое.
Об этом пишет Дзен-канал "Бизнес на коленке" со ссылкой на россиянку с места событий.
После отключения РФ от систем Visa и Mastercard миллионы граждан, выезжающих за рубеж, перешли на карты "Мир", но она имеет небольшую зону покрытия. Некоторые россияне выезжали из страны, чтобы открыть банковский счёт, в Таиланд, в том числе.
Тайским банкам было выгодно, что иностранные граждане хранят средства в стране, но теперь правительство вмешалось, опасаясь нелегального оборота и проблем с безопасностью, и счета туристов из РФ стали подвергаться проверке.
Так власти борются с отмыванием денег, и уже прошёл первый этап блокировок. Второй по масштабам будет серьёзнее. Тем более, что многим клиентам будет необходимо явиться в банк и пройти процедуру идентификации.
Если счёт заблокируют, то она может длиться до нескольких недель, но его можно снять, если явиться лично и доказать, что законы страны данное лицо не нарушало.
"Так что мой вам совет — если у вас есть какие-то деньги на счету в тайском банке, немедленно их выводите! Зависит, конечно, от суммы, но больше 1'000 бат я бы не держала там сейчас", — подытожила собеседник.
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