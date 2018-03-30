Счет 57:3: российские регбисты услышали гимн СССР и разгромили немцев

В Германии в Кельне перед матчем сборных России и Германии организаторы чемпионата Европы по регби по ошибке включили гимн СССР вместо российского. Россиян это не смутило — они даже начали подпевать.
Часть спортсменов исполняла нынешнюю версию гимна. Ошибка повлияла на настрой команды только положительно. После первой половины преимущество российских спортсменов было одиннадцатикратным — 33:3. Завершился же матч разгромом — 57:3.
По итогам турнира Россия заняла четвертое место, а победителем стала сборная Грузии, не потерявшая ни одного очка.
Ранее сообщалось, что около 200 российских болельщиков исполнили национальный гимн в аэропорту Сеула, куда 6 февраля прилетела наша сборная по хоккею для участия в Олимпийских играх.
Часть болельщиков прилетела в Южную Корею за несколько часов до прибытия спортсменов. Среди встречающих были также представители Культурного центра Кореи и России.
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