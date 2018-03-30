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Источник Правда.Ру

Счет 57:3: российские регбисты услышали гимн СССР и разгромили немцев

Спорт

В Германии в Кельне перед матчем сборных России и Германии организаторы чемпионата Европы по регби по ошибке включили гимн СССР вместо российского. Россиян это не смутило — они даже начали подпевать.


State Anthem of the Soviet Union in the beginning of rugby match

Часть спортсменов исполняла нынешнюю версию гимна. Ошибка повлияла на настрой команды только положительно. После первой половины преимущество российских спортсменов было одиннадцатикратным — 33:3. Завершился же матч разгромом — 57:3.

По итогам турнира Россия заняла четвертое место, а победителем стала сборная Грузии, не потерявшая ни одного очка.

Ранее сообщалось, что около 200 российских болельщиков исполнили национальный гимн в аэропорту Сеула, куда 6 февраля прилетела наша сборная по хоккею для участия в Олимпийских играх.

Часть болельщиков прилетела в Южную Корею за несколько часов до прибытия спортсменов. Среди встречающих были также представители Культурного центра Кореи и России.

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