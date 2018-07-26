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Источник Правда.Ру

Из жаркой Астрахани в Поволжье: вчера Волгоград встретил участников чемпионата и кубка России!

Спорт

Участники ралли-рейда "Шелковый путь", который в этом году проходит с 20 по 27 июля по нескольким регионам нашей страны, пятый день покоряют астраханские пески и степи Калмыкии.

24 июля к "Шелковому пути" присоединились третий этап чемпионата России и второй этап Кубка России по ралли-рейдам. За финиш на Красной площади борется 41 экипаж из 29 городов России и СНГ. Из них 22 автомобиля едут полный маршрут "Шелкового пути", а значит, они претендуют на призовые места в обоих соревнованиях.

После административных и технических инспекций, которые прошли на бивуаке аэропорта "Приволжский" г. Астрахани, уже на следующий день, участники преодолели первый спецучасток протяженностью 443,79 километра, а за весь день проехали 552,71 километра. Ям и бугров на участке было предостаточно, а с высокими скоростями справлялись не все. Целых три экипажа сегодня сделали "уши", как называется на языке гонщиков переворот через крышу.

Сравнительно легко отделался Андрей Сушенцов из S&A Racing из Москвы, их автомобиль, как и сам экипаж, в порядке и завтра вернется на трассу.

Не повезло экипажу MSK Rally Team: машина Дмитрия Цыро в результате переворота сильно пострадала и не сможет быть восстановлена для продолжения гонки.

Но больше всех неприятностей выпало на экипаж из Краснодарского края команды АСК "Вираж" Алексея Богодистова и Владимира Черноситова. Они тоже перевернулись, и их эвакуировали с трассы на вертолете в астраханскую больницу, где диагностировали у Владимира сотрясение мозга.

Уже после первого гоночного дня определились лидеры гонки. В классе Т1 прогнозируемо лидирующую позицию занял один из самых быстрых экипажей планеты — Mini One Владимир Васильев из G-Energy Team, который несколько дней назад выиграл чемпионат мира по ралли-рейдам, прошедший в Испании. Вчера он без особых трудностей обошел своих основных конкурентов Алексея Черкесова из АСК "Вираж" и Андрея Сушенцова из S&A Racing, выступающих на Nissan NP-300 Pick-Up.

Андрей Рудской и Евгений Загороднюк только на четвертой строчке по итогам спецучастка, так как они потеряли много времени на ремонт автомобиля, у которого срезало колесные шпильки.

Наряду с прототипами SuperProduction в борьбу за места в "абсолюте" вступили невероятно быстрые турбированные мотовездеходы side-by-side. Класс T3+, куда они входят, с 2018 года может выступать в чемпионате России, и на соревновании он будет представлен пятью машинами.

С восьмой позиции стартовал на СУ1 Алексей Бердинских, но потом лидерство в классе завоевал москвич Федор Воробьев на Can Am Maverick X3 из Zavidovo Racing Team. С отставанием от него на пять минут закончил СУ1 Сергей Карякин, выступающий в этот раз не на привычном квадроцикле, а на Can Am Maverick X3 в компании штурмана Антона Власюк.

В зачете серийных автомобилей Т2 произошла смена лидеров. Анастасия Нифонтова столкнулась с такими же техническими проблемами, как и Андрей Рудской, поэтому после ремонта ехала со средней скоростью 50 километров в час. С новым латвийским штурманом Олегом она уже не первый этап "Шелкового пути" показывает отличные результаты, но в этот раз экипаж вынужден был беречь машину.

Тройку лидеров зачета возглавил Александр Горьков на Toyota LC200, он преодолел СУ1 почти за шесть часов. С отставанием от него в 28 минут финишировал УАЗ 315195 волгоградского экипажа под пилотированием Михаила Алтухова, а замкнул тройку лидеров по итогам спецучастка Toyota LC Prado Леонида Петрова из подмосковной Коломны.

"Метановая" НИВА команды ATC Racing team и автомобиль премиум-сегмента Porsche Cayenne S от АСК "Вираж" не добрались до финиша.

Среди участников класса мотовездеходов с атмосферными двигателями Мария Опарина немного сдала позиции и после СУ1 показала лишь второе время. Всего на три минуты вырвался вперед Игорь Хмельницкий, а на третьей строчке оказался Сергей Калинин.

На этот раз будет не только соревнование пилотов, но и техники: все участники зачета выступают на багги разных марок, а что надежнее — канадский Maverick BRP, американский Polaris RZR XP1000, "японец" Yamaha YXZ 1000 R или техника от французов — Сitroen С1 — узнаем совсем скоро.

Многочисленным зачетом стал "Рейд Спорт", где заявилось сразу девять экипажей. Традиционно самое большое количество машин в этой категории от команды "Газ Рейд Спорт" и его российско-китайского отделения BFCEC Sport. Традиционно острая борьба была между Дмитрием Вороновым из команды Suprotec Racing, Евгением Суховенко и Алексеем Игнатовым из команды "ГазРейдСпорт". По итогу спецучастка Воронов привез четыре минуты Суховенко и почти 30 минут Игнатову.

Грузовой зачет чемпионата России представлен девятью машинами, среди которых шесть автомобилей "синей армады", две от команды "Газ Рейд Спорт" и нидерландский экипаж Мартина Ван Ден Бринка. Стабильное лидерство удерживает Антон Шибалов, который опередил своих сокомандников Эдуарда Николаева и Андрея Каргинова на 47 секунд и 3 минуты 17 секунд соответственно. Нидерландец отстал от лидера на полтора часа, а автомобили ГАЗ Садко Next замкнули протокол после первого спецучастка.

Сегодня бивуак соревнований переезжает ближе к Москве, в Липецк, а участники едут 766 километров, из которых на "боевые" километры придется 317 километров дистанции.

А 27 июля ралли-рейд "Шелковый путь 2018" финиширует в Москве на Красной площади.

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Темы ралли Калмыкия Астрахань авторалли ралли-рейды Шелковый путь
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