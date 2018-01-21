Западные СМИ в открытую обвиняют ФИФА в получении взятки 100 миллионов долларов от Катара за проведение там ЧМ-2022 по футболу. Причем, Катар не отказывается от того, что давал деньги, но называет это "производственным взносом", сообщает Mail on Sunday.
О взятке стало известно из интервью австралийской писательницы и футбольного функционера Бониты Мерсиадес с бывшим президентом ФИФА Йозефом Блаттером. Блаттер лично договаривался о сумме сделки в 2010 году до выборов страны-хозяйки ЧМ-2022.
Поддержку катарской заявке также оказывал бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини. После того, как Катар выимграл, деньги поступили на счет ФИФА.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что во Франции прокуратура подозревает экс-президента Николя Саркози в получении взятки от Катара за помощь в продвижении заявки на проведение ЧМ по футболу. Сейчас прокуратура проверяет версию, согласно которой часть незаконного вознаграждения Саркози получил в рамках сделки по продаже катарскому фонду акций футбольного клуба ПСЖ.
Право на проведение ЧМ-2022 Катар получил в 2010 году, что вызвало многочисленные вопросы, в частности о целесообразности проведения соревнований в столь жарком климате, а также подозрения в коррупции.
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