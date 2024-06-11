МОК опроверг то, что для продвижения ОИ используют плакаты с Исинбаевой

МОК оправдался за плакат с Еленой Исинбаевой

0:56 Your browser does not support the audio element. Спорт

Международный олимпийский комитет сообщил, что для рекламного продвижения Олимпиады в Париже сейчас не используют плакат с изображением олимпийской чемпионки из России Елены Исинбаевой, в руках который российский триколор.

Фото: commons.wikimedia.org by Eckhard Pecher is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic

Ранее в соцсетях завирусилось фото наружной рекламы ОИ-2024 с российской спортсменкой Еленой Исинбаевой.

"Плакат, изображенный и распространенный в российских СМИ и на российских платформах соцсетей, относится к рекламной кампании, которая была запущена в 2020 году", — цитирует МОК РИА Новости.

Плакат якобы представили четыре года назад в рамках рекламной кампании по продвижению соревнований в департаменте Сен-Сен-Дени в Парижском регионе. Там находятся спортивные объекты, в частности Олимпийская деревня и Центр водных видов спорта.