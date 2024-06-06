Фетисов назвал чемпионат мира по хоккею без россиян вакханалией: "Это предательство"

Чемпион ОИ Фетисов считает, что показ ЧМ по хоккею в России — это предательство

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Обладатель двух олимпийских золотых медалей по хоккею и депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов выразил своё недовольство в том, что матчи чемпионата мира по хоккею были показаны в России, в свете того факта, что российская сборная была отстранена от участия в международных соревнованиях решением Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ).

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Фетисов заявил, что сам не смотрел матчи чемпионата мира и считает, что трансляция несла предательство, особенно в контексте решения ИИХФ отстранить российскую сборную.

"Я не смотрел чемпионат мира. Я думаю, это предательство — показывать эту вакханалию здесь, в стране", — сказал Фетисов, слова которого приводит "РИА Новости".

Чемпионат мира 2024 года прошел в Чехии с 10 по 26 мая. В финале чешская команда одержала победу над командой Швейцарии, забирая золотые медали. Сборная Швеции завоевала бронзу, победив в матче за третье место сборную Канады.

Таким образом, Чехия обогнала Россию в общем количестве медалей на чемпионатах мира включая результаты как Чехословакии, так и СССР. У России есть 13 медалей, в то время как у Чехии — 48 медалей на мировых чемпионатах.