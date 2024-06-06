Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Автоэксперт Кукарин назвал разницу в сроке службы виниловой и полиуретановой плёнки
Сибур и MGC Group договорились о развитии производства полимеров
Местом проведения Суперкубка России может стать Волгоград
Врач Журавлёва: польза молока - это миф
Эстония хочет запретить россиянам покупать недвижимость
Евгений Балицкий: Новороссия станет новым федеральным округом
Каждый город на Земле обладает своим уникальным микробиомом
Дерматолог назвала главную бьюти-ошибку во время отпуска
Следователи нашли в квартире убийцы "декорации триллера"
Фетисов назвал чемпионат мира по хоккею без россиян вакханалией: "Это предательство"

Чемпион ОИ Фетисов считает, что показ ЧМ по хоккею в России — это предательство

1:24
Спорт

Обладатель двух олимпийских золотых медалей по хоккею и депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов выразил своё недовольство в том, что матчи чемпионата мира по хоккею были показаны в России, в свете того факта, что российская сборная была отстранена от участия в международных соревнованиях решением Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ).

Чемпион ОИ Фетисов считает, что показ ЧМ по хоккею в России — это предательство
Фото: wikimedia.org by Veccamus is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Фетисов заявил, что сам не смотрел матчи чемпионата мира и считает, что трансляция несла предательство, особенно в контексте решения ИИХФ отстранить российскую сборную.

"Я не смотрел чемпионат мира. Я думаю, это предательство — показывать эту вакханалию здесь, в стране", — сказал Фетисов, слова которого приводит "РИА Новости".

Чемпионат мира 2024 года прошел в Чехии с 10 по 26 мая. В финале чешская команда одержала победу над командой Швейцарии, забирая золотые медали. Сборная Швеции завоевала бронзу, победив в матче за третье место сборную Канады.

Таким образом, Чехия обогнала Россию в общем количестве медалей на чемпионатах мира включая результаты как Чехословакии, так и СССР. У России есть 13 медалей, в то время как у Чехии — 48 медалей на мировых чемпионатах.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Власти признали ошибкой льготную ипотеку: "Люди платили больше, чем выигрывали от льготной ставки"

Подведены итоги программы господдержки льготной ипотеки.

Депутат Аксаков признал ошибочной программу господдержки льготной ипотеки
Самые эффективные подкормки для огурцов: советы опытных дачников
Суперпитание для огурцов: лучшие варианты подкормок на текущий период
Несколько вещей, которых больше всего боятся домашние кошки
Помидорам - только лучшее: возможности применения нашатырного спирта
Генералы не всегда были примером для русской армии Сергей Лебедев На Харьковском направлении ВСУ будут лезть из кожи Дмитрий Плотников Предполагаемый список стран и сил, которым Путин может поставить оружие Любовь Степушова
Клубничное варенье без варки: полностью сохраняет вкус, цвет и аромат свежих ягод
Муравьёв с пионов прогоните быстро: вот какие народные методы помогут
Мульчирование клубники в июне: 4 эффективных материала для обильного плодоношения
Мульчирование клубники в июне: 4 эффективных материала для обильного плодоношения
Последние материалы
Следователи нашли в квартире убийцы "декорации триллера"
Десять растений для тенистых мест в саду
Печенье с кленовым сиропом: быстро и вкусно
Эксперт по волосам Нагайцева рекомендует чаще мыть голову в период жары
Садальский рассказал о новом виде мошенничества
Врач Селиванова: за рулем нельзя принимать антигистаминные препараты 1-го поколения
Генералы не всегда были примером для русской армии
Чемпион ОИ Фетисов считает, что показ ЧМ по хоккею в России — это предательство
Названы основные ошибки, которые не дают подружиться с кошкой
Боливийский политик Вальтер Арансибия: мы будем строить прямую демократию
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников