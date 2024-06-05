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Ротенберг объяснил, почему президент Чехии поддержал недопуск россиян на ЧМ по хоккею-2024

Ротенберг: нет смысла обсуждать высказывание главы Чехии про недопуск РФ на ЧМ-2024

1:15
Спорт

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг прокомментировал заявление президента Чехии Петра Павела, который поддержал решение о недопуске сборной России на чемпионат мира 2024 года.

Ротенберг: нет смысла обсуждать высказывание главы Чехии про недопуск РФ на ЧМ-2024
Фото: wikimedia.org by Veccamus is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Ротенберг отнёс высказывания Павела к чисто политическим и считает, что они являются продиктованными Соединёнными Штатами. Он не сомневается, что президент Чехии просто повторил то, что ему велели сделать из Государственного департамента США.

"А смысл его высказывания обсуждать? Чистая политическая история. Ему сказали из Госдепартамента так сказать, он и сказал. Они же все не самостоятельные, все выполняют директиву США, — сказал Ротенберг, слова которого приводит "Матч ТВ".

В конце мая в Чехии завершился чемпионат мира по хоккею с шайбой, где сборная Чехии стала победителем. Сборная России не была допущена к участию в турнире по решению Международной федерации хоккея (ИИХФ). Дальнейшее обсуждение вопроса о допуске российской национальной команды планируется провести на конгрессе ИИХФ в начале 2025 года.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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