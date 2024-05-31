Экс-баскетболист "Зенита" и "Локомотива-Кубань" Гордон погиб в автокатастрофе

Бывший игрок "Локомотива" Гордон погиб в автомобильной аварии

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Бывший баскетболист "Зенита" и "Локомотива-Кубань" Дрю Гордон погиб в автокатастрофе в возрасте 33 лет.

Фото: Wikipedia by MarcoCrupi is licensed under GNU Free Documentation License

Причиной смерти молодого спортсмена стала автокатастрофа.

Напомним, что Гордон успел поиграть в НБА за российские клубы "Зенит", "Автодор" и "Локомотив-Кубань". О смерти игрока в ДТП первым сообщил инсайдер НБА и спортивный журналист Шамс Чарания, пишет портал "СЭ".

"Дрю Гордон погиб в автомобильной катастрофе в 33 года. Он сыграл девять игр за "Севенти Сикскер" в сезоне-2014/15 и профессионально играл в США и за рубежом", — написал он в социальных сетях.

Карьеру Дрю закончил в 2023 году в составе японского клуба "Райзинг Зефир Фукуока". Всего он успел поиграть более чем в десяти клубах.