Бывший баскетболист "Зенита" и "Локомотива-Кубань" Дрю Гордон погиб в автокатастрофе в возрасте 33 лет.
Причиной смерти молодого спортсмена стала автокатастрофа.
Напомним, что Гордон успел поиграть в НБА за российские клубы "Зенит", "Автодор" и "Локомотив-Кубань". О смерти игрока в ДТП первым сообщил инсайдер НБА и спортивный журналист Шамс Чарания, пишет портал "СЭ".
"Дрю Гордон погиб в автомобильной катастрофе в 33 года. Он сыграл девять игр за "Севенти Сикскер" в сезоне-2014/15 и профессионально играл в США и за рубежом", — написал он в социальных сетях.
Карьеру Дрю закончил в 2023 году в составе японского клуба "Райзинг Зефир Фукуока". Всего он успел поиграть более чем в десяти клубах.
Финляндия разрешила нескольким российским самолётам войти в своё воздушное пространство для обхода грозового фронта.