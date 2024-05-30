Гимнастка Мамун рассказала правду о тренировках у Винер

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун дала интервью, где сделала несколько громких заявлений. Она рассказала, что не поддерживает методы работы тренера Ирины Винер и выступает против любого насилия, будь то физическое или моральное.
Раньше спортсменка старалась не принимать слова тренера близко к сердцу, воспринимая это как проявление негодования, не адресованного лично ей.
Портал "МК.RU” пишет, что, по словам Мамун, занятия с Ириной Винер оставили в душе девушки неизгладимый след. Даже после окончания спортивной карьеры Маргарита просыпалась по ночам от кошмара: ей снилось, что тренер кричит на нее.
Мамун также прокомментировала сравнение Ириной Винер наших спортсменов, которые поедут на Олимпиаду, с бомжами.
"Мне очень больно слушать все эти заявления про бомжей, про тех, про других… Так нельзя, мне кажется. Олимпиада — это что-то невероятное и чудесное. Будет очень грустно, если наших спортсменов там не будет", — отметила Мамун.
Напомним, что на Олимпиаде в Париже спортсменам из России разрешили участвовать только в нейтральном статусе.
По словам Бони, бизнесмен из списка Forbes, которого помощник сравнил с Биллом Гейтсом, пытался купить её внимание.