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Гимнастка Мамун рассказала правду о тренировках у Винер

"Моральное и физическое насилие". Гимнастка Мамун высказалась о методах работы Винер

1:15
Спорт

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун дала интервью, где сделала несколько громких заявлений. Она рассказала, что не поддерживает методы работы тренера Ирины Винер и выступает против любого насилия, будь то физическое или моральное.

"Моральное и физическое насилие". Гимнастка Мамун высказалась о методах работы Винер
Фото: commons.wikimedia.org by Martin Rulsch is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Раньше спортсменка старалась не принимать слова тренера близко к сердцу, воспринимая это как проявление негодования, не адресованного лично ей.

Портал "МК.RU” пишет, что, по словам Мамун, занятия с Ириной Винер оставили в душе девушки неизгладимый след. Даже после окончания спортивной карьеры Маргарита просыпалась по ночам от кошмара: ей снилось, что тренер кричит на нее.

Мамун также прокомментировала сравнение Ириной Винер наших спортсменов, которые поедут на Олимпиаду, с бомжами.

"Мне очень больно слушать все эти заявления про бомжей, про тех, про других… Так нельзя, мне кажется. Олимпиада — это что-то невероятное и чудесное. Будет очень грустно, если наших спортсменов там не будет", — отметила Мамун.

Напомним, что на Олимпиаде в Париже спортсменам из России разрешили участвовать только в нейтральном статусе.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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