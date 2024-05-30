Гимнастка Мамун рассказала правду о тренировках у Винер

"Моральное и физическое насилие". Гимнастка Мамун высказалась о методах работы Винер

1:15 Your browser does not support the audio element. Спорт

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун дала интервью, где сделала несколько громких заявлений. Она рассказала, что не поддерживает методы работы тренера Ирины Винер и выступает против любого насилия, будь то физическое или моральное.

Фото: commons.wikimedia.org by Martin Rulsch is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Раньше спортсменка старалась не принимать слова тренера близко к сердцу, воспринимая это как проявление негодования, не адресованного лично ей.

Портал "МК.RU” пишет, что, по словам Мамун, занятия с Ириной Винер оставили в душе девушки неизгладимый след. Даже после окончания спортивной карьеры Маргарита просыпалась по ночам от кошмара: ей снилось, что тренер кричит на нее.

Мамун также прокомментировала сравнение Ириной Винер наших спортсменов, которые поедут на Олимпиаду, с бомжами.

"Мне очень больно слушать все эти заявления про бомжей, про тех, про других… Так нельзя, мне кажется. Олимпиада — это что-то невероятное и чудесное. Будет очень грустно, если наших спортсменов там не будет", — отметила Мамун.

Напомним, что на Олимпиаде в Париже спортсменам из России разрешили участвовать только в нейтральном статусе.