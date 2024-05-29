Уайлдер: "Если бы пришлось ставить, я бы поставил на Усика"

Деонтей Уайлдер рассказал, кто его фаворит в реванше Усика и Фьюри

0:44 Your browser does not support the audio element. Спорт

Уже этой осенью может состояться реванш бойцов украинца Александра Усика и британца Тайсона Фьюри.

Фото: commons.wikimedia.org by Andriy Makukha (Amakuha) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

На этот счет высказался экс-чемпион мира в супертяжёлом весе американец Деонтей Уайлдер.

По его словам, исход поединка зависит от того, в какой форме спортсмены выйдут на бой.

"У бойцов бывают и плохие, и хорошие дни. Если бы мне пришлось выбирать, я бы поставил на Усика", — заявил Уайлдер в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Предыдущий бой Усика и Фьюри прошел 19 мая в Эр-Рияде. Победу одержал украинец, став абсолютным чемпионом во второй весовой категории.