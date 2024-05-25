Тренер объяснил, чем полезно утреннее кардио

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Тренер Александр Калагур объяснил, в чем польза утреннего кардио.

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По его мнению, это хорошее начало для продуктивного и успешного дня, так как во время выполнения физических упражнений, которые тренируют сердце, вырабатываются гормоны серотонин и дофамин. Они связаны с чувством счастья и удовлетворения.

"Регулярные утренние кардиозарядки помогают снизить уровень стресса и тревожности, улучшить сон и повысить самооценку", — приводит слова тренера портал "СЭ".

Также Калагур считает, что любая физическая активность высвобождает эндорфины — естественное обезболивающее, которое помогает организму во время тренировок