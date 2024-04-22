Игрок "Спартака" перевел мошенникам почти миллион рублей

Футболиста "Спартака" Классена мошенники обманули на 900 тысяч рублей

1:11 Your browser does not support the audio element. Спорт

Футболиста московского "Спартака" Леона Классена ограбили мошенники через мессенджер.

Фото: wikimedia.org by Steindy is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.

Спортсмену 9 апреля написали от имени его знакомого с просьбой одолжить 400 тысяч рублей. Футболист вызвался на помощь и отправил нужную сумму. На следующий день Классену снова написали от имени друга, на этот раз попросили 700 тысяч рублей. Долг обещали вернуть через несколько дней.

Как сообщает Baza, у футболиста на карте был лимит, поэтому он смог отправить полмиллиона.

Через пять дней Леон встретился с тем самым товарищем и спросил, когда он вернёт ему деньги. Знакомый сообщил, что никаких средств он у него не занимал. Оказалось, что спортсмен попался на уловку мошенников.

В настоящее время правоохранительные органы узнали, что деньги были переведены на карту, которая привязана к номеру некоего Бориса из РСО-Алании. Однако Классен не знает человека с таким именем.

Добавим, что Леон Классен играет на позиции защитника за "Спартак" с 1 января 2022 года.