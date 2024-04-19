Гонщик Ферстаппен и футболистка Эрмосо попали в список самых влиятельных людей года

0:42 Your browser does not support the audio element. Спорт

Журнал Time добавил пятерых спортсменов в список самых влиятельных людей 2024-го года.

Фото: Own work by Morio is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

В него вошли трехкратный чемпион "Формулы-1" нидерландец Макс Ферстаппен и футболистка сборной Испании Дженнифер Эрмосо.

Гонщик, а также игрок в американский футбол Патрик Махоумс и баскетболистка Эйжа Уилсон включены в список "Титанов".

А "Иконой" этого года по версии журнала стала тоже чемпионка мира по футболу Дженифер Эрмосо, пишет РИА Новости.

"Инноватором" признали игрока сборной ЮАР по регби Сию Колиси, который показал пример, как быть капитаном команды.