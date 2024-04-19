Гонщик Ферстаппен и футболистка Эрмосо попали в список самых влиятельных людей года

Журнал Time добавил пятерых спортсменов в список самых влиятельных людей 2024-го года.
В него вошли трехкратный чемпион "Формулы-1" нидерландец Макс Ферстаппен и футболистка сборной Испании Дженнифер Эрмосо.
Гонщик, а также игрок в американский футбол Патрик Махоумс и баскетболистка Эйжа Уилсон включены в список "Титанов".
А "Иконой" этого года по версии журнала стала тоже чемпионка мира по футболу Дженифер Эрмосо, пишет РИА Новости.
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