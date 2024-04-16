В Древней Олимпии была проведена торжественная церемония зажжения Олимпийского огня

Прошла церемония зажжения Олимпийского огня

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В Древней Олимпии прошел торжественный обряд зажжения Олимпийского огня для Игр-2024 в столице Франции.

Фото: commons.wikimedia.org by Pistaun is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

На мероприятии присутствовал Катерина Сакелларопуллу, которая является главой Греции, Томас Бах, глава МОК, Спирос Капралос, который занимает пост главы НОК Греции, а также другие важные представители Олимпиады.

Мэри Мина, которая выполняла роль главной жрицы на церемонии, не смогла поджечь факел от лучей солнца из-за климатических условий. В связи с этим зажигался факел от огня, который получили на контрольной репетиции мероприятия, прошедшей накануне.

Также прошла театрализованная постановка, в которой участвовала группа "жриц". Они исполняли обряд, который основывался на древних традициях с современными элементами. Это мероприятие проходило на античном стадионе, где в древние времена проводились олимпийские состязания.

Известно, что сначала факел понесет гребец Стефанос Дускос, который является олимпийским чемпионом.