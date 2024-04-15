Бывший нападающий "Спартака" хотел бы видеть на посту главного тренера клуба россиянина

Экс-игрок "Спартака" Деменко убеждён, что команде нужен российский тренер

1:39 Your browser does not support the audio element. Спорт

Бывший нападающий московского "Спартака" Максим Деменко выразил своё мнение о возможных кандидатах на должность главного тренера клуба после увольнения Гильермо Абаскаля.

Фото: soccer.ru by Эдгар Брещанов is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.

Деменко подчеркнул важность того, чтобы "Спартак" был возглавлен российским тренером. Он выразил уверенность в том, что клубу стоит остановиться и довериться отечественному специалисту.

В качестве возможных кандидатов Деменко упомянул Станислава Саламовича Черчесова, но сказал, что вероятность его прихода к "Спартаку" мала, судя по взглядам руководства клуба. Он также отметил, что в России есть хорошие тренеры с большим опытом, такие как Валерий Карпин и Черчесов.

Деменко выразил недоумение по поводу того, почему "Спартак" не привлекает российских тренеров.

"Я бы хотел, чтобы "Спартак" возглавил российский тренер. Мне кажется, клубу надо остановиться и довериться отечественному специалисту… Не знаю, почему "Спартак" не привязывается к россиянам", — сказал Деменко, которого цитирует Газета.Ru.

Гильермо Абаскаль возглавил "Спартак" перед началом сезона 2022/2023, и под его руководством команда заняла третье место в чемпионате России прошлого сезона. В настоящее время "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). После увольнения Абаскаля его помощник Владимир Слишкович временно исполняет обязанности главного тренера и готовит команду к матчу Кубка России против "Зенита", который состоится 17 апреля на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге.