Тренер рассказал о пользе тяги штанги в наклоне

Тренер Андрей Белоцветов рассказал, что такое тяга штанги в наклоне и почему её обожал один из великих бодибилдеров Дориан Йейтс. Он выбирал это упражнение во время тренировки спины, но им можно нагрузить и другие мышцы.
"Тяга штанги в наклоне — одно из наиболее эффективных упражнений для комплексного развития всего тела. Несмотря на то что в основном оно направлено на проработку мышц спины, при его выполнении также задействуются мышечные группы рук и ног — бицепсы, ягодицы и задняя поверхность бедра", — цитирует тренера "Чемпионат".
Добавим, что Йейтс предпочитал тягу обратным хватом. Этл упражнение подходит для всех видов тренировок в зале. Тяга может стать как основным упражнением при сплит-тренировке спины, так и при круговой тренировке комплексом full body.
Стюардессы поделились советами о том, как успешно справиться с проблемой перевеса ручной клади при посадке на борт самолета.