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Тренер рассказал о пользе тяги штанги в наклоне

Тренер рассказал о пользе тяги штанги в наклоне

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Спорт

Тренер Андрей Белоцветов рассказал, что такое тяга штанги в наклоне и почему её обожал один из великих бодибилдеров Дориан Йейтс. Он выбирал это упражнение во время тренировки спины, но им можно нагрузить и другие мышцы.

Тренер рассказал о пользе тяги штанги в наклоне
Фото: commons.wikimedia.org by Jajone86 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

"Тяга штанги в наклоне — одно из наиболее эффективных упражнений для комплексного развития всего тела. Несмотря на то что в основном оно направлено на проработку мышц спины, при его выполнении также задействуются мышечные группы рук и ног — бицепсы, ягодицы и задняя поверхность бедра", — цитирует тренера "Чемпионат".

Добавим, что Йейтс предпочитал тягу обратным хватом. Этл упражнение подходит для всех видов тренировок в зале. Тяга может стать как основным упражнением при сплит-тренировке спины, так и при круговой тренировке комплексом full body.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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