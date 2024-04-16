Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев: "Не верю в победу Царукяна над Махачевым"

Камил Гаджиев заявил, что не верит в победу бойца UFC Царукяна над Махачевым

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Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев заявил, что не верит в победу бойца UFC Армана Царукяна над Исламом Махачевым.

Фото: commons.wikimedia.org by Andrius Petrucenia is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Таким образом он прокомментировал заявление Царукяна о том, что он может нокаутировать действующего чемпиона UFC в легком весе Махачева.

Портал "СЭ" пишет, что 13 апреля 27-летний Царукян поборол бразильца Чарльза Оливейру.

"В целом в победу Армана над Исламом не верю. Слишком уж хорош Ислам", — сказал Гаджиев.

Кроме того, глава лиги AMC Fight Nights считает, что в весе 70 килограммов никто не сможет выиграть у Махачева.