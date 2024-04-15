Боец UFC Чендлер высказался об официальном анонсе боя с Макгрегором

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Боец UFC из США Майкл Чендлер в соцсетях прокомментировал официальный анонс поединка с Конором Макгрегором на UFC 303.

Фото: flickr.com by Andrius Petrucenia is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Бой американца с ирландцем состоится 29 июня. Его проведут в рамках полусреднего веса на "Ти-Мобайл Арене" в Парадайсе, США.

"Спасибо вам всем за то, что были со мной в этом путешествии. Пора приниматься за работу. 77 дней! — Идем дальше. — Увидимся на вершине!", — написал боец, как сообщает "СЭ".

Ранее ирландский спортсмен Макгрегор раскритиковал UFC за то, что ему не дают выступать.