Боец UFC Чендлер высказался об официальном анонсе боя с Макгрегором

Боец UFC из США Майкл Чендлер в соцсетях прокомментировал официальный анонс поединка с Конором Макгрегором на UFC 303.
Бой американца с ирландцем состоится 29 июня. Его проведут в рамках полусреднего веса на "Ти-Мобайл Арене" в Парадайсе, США.
"Спасибо вам всем за то, что были со мной в этом путешествии. Пора приниматься за работу. 77 дней! — Идем дальше. — Увидимся на вершине!", — написал боец, как сообщает "СЭ".
Ранее ирландский спортсмен Макгрегор раскритиковал UFC за то, что ему не дают выступать.
Стюардессы поделились советами о том, как успешно справиться с проблемой перевеса ручной клади при посадке на борт самолета.