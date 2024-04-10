Лыжница Суркова объяснила, почему не чувствует себя обделённой в отсутствие международных стартов

Призёр Олимпийских игр 2018 год, лыжница Анна Суркова (Нечаевская) высказала своё отношение к международной изоляции российского спорта.
Спортсменка отметила, что больше не задумывается о международных соревнованиях и не следит за зарубежными гонками. Вместо этого она полностью сосредоточена на российских сезонных соревнованиях, которые представляют для неё основной интерес.
Она признала, что у нее не хватает времени на то, чтобы быть в курсе всех зарубежных соревнований, и предпочитает уделить внимание своей семье, когда находится дома.
Анна подчеркнула, что российские соревнования, на которых она участвует, организованы на высоком уровне и не уступают международным турнирам.
"Наши российские старты второй год подряд на уровне, я не шучу. Я бы сказала, что ничем не хуже больших международных, и это очень здорово. Обделенными себя не чувствуем", — сказала Суркова в разговоре со "Спорт-Экспрессом".
Она сказала, что это очень приятно и гордится своей карьерой, которая включает Универсиаду, чемпионаты мира и другие важные соревнования. Международная федерация лыжного спорта (FIS) временно отстранила российских спортсменов от участия в международных соревнованиях в марте 2022 года из-за ситуации на Украине. Однако Суркова не обращает на это особого внимания и сосредоточена на своей спортивной карьере в России.
Правозащитница призвала осознанно относиться к любой информации.