Лыжница Суркова объяснила, почему не чувствует себя обделённой в отсутствие международных стартов

Лыжница Суркова заверила, что российские старты — на уровне, ничем не хуже международных

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Призёр Олимпийских игр 2018 год, лыжница Анна Суркова (Нечаевская) высказала своё отношение к международной изоляции российского спорта.

Фото: commons.wikimedia.org by Granada is licensed under CC BY-SA 4.0

Спортсменка отметила, что больше не задумывается о международных соревнованиях и не следит за зарубежными гонками. Вместо этого она полностью сосредоточена на российских сезонных соревнованиях, которые представляют для неё основной интерес.

Она признала, что у нее не хватает времени на то, чтобы быть в курсе всех зарубежных соревнований, и предпочитает уделить внимание своей семье, когда находится дома.

Анна подчеркнула, что российские соревнования, на которых она участвует, организованы на высоком уровне и не уступают международным турнирам.

"Наши российские старты второй год подряд на уровне, я не шучу. Я бы сказала, что ничем не хуже больших международных, и это очень здорово. Обделенными себя не чувствуем", — сказала Суркова в разговоре со "Спорт-Экспрессом".

Она сказала, что это очень приятно и гордится своей карьерой, которая включает Универсиаду, чемпионаты мира и другие важные соревнования. Международная федерация лыжного спорта (FIS) временно отстранила российских спортсменов от участия в международных соревнованиях в марте 2022 года из-за ситуации на Украине. Однако Суркова не обращает на это особого внимания и сосредоточена на своей спортивной карьере в России.