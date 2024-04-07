Чемпион ОИ Зимятов рассказал о своём нынешнем отношении к скандинавским спортсменам

Олимпийский чемпион Зимятов считает, что норвежские спортсмены предали русских

1:22 Your browser does not support the audio element. Спорт

Четырёхкратный олимпийский чемпион Николай Зимятов поделился своим взглядом на отстранение российских спортсменов от международных стартов, и тем, как это повлияло на его интерес к международным соревнованиям.

Фото: Self-photographed by Sandro Halank is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Зимятов признал, что с каждым разом его интерес к международным стартам уменьшается. Он отметил, что он чувствует неприяpym, видя, как с ними обращаются, и считает, что российские спортсмены были преданы своими скандинавскими коллегами и лишены их поддержки.

Зимятов особо выделил Скандинавские страны, такие как Норвегия и Швеция, которые, по его мнению, проявляли неблагоприятное отношение и делали резкие заявления в адрес россиян.

"Неприятно видеть, как они поступили с нами, с русскими спортсменами. Я бы сказал даже, что как-то предали нас, отказались поддерживать, резкие заявления выдают. Прежде всего, конечно, речь о Скандинавских странах — Норвегии, Швеции", — сказал Зимятов в беседе со "Спорт-Экспрессом".

Также Зимятов упомянул, что у него были определенные контакты с ветеранами спорта, но общение было минимальным. Он отметил, что его поколение не пользуется социальными сетями и не проводит много времени в интернете. Зимятов признал, что пока не возникало необходимости в телефонном разговоре с кем-либо из норвежцев, чтобы поговорить подробнее о ситуации.