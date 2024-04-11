3 лучших силовых упражнения для людей старше 60, чтобы поддерживать тело в отличной форме

Силовая тренировка для тех, кому за 60

2:19 Your browser does not support the audio element. Спорт

Возрастная потеря мышечной массы варьируется от человека к человеку, но, в 60 лет она может стать более заметной. Для этой возрастной группы лучше отдать предпочтение упражнениям, которые развивают силу и стабильность.

Фото: 500px.com by Richard Kardhordó is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported license

60 лет — это также хорошее время для того, чтобы настроиться на успех в 70 лет. С возрастом способность вашего организма к восстановлению замедляется, поэтому вам следует сосредоточиться на повышении устойчивости в качестве меры профилактики травматизма.

Это также десятилетие, в течение которого людям могут начать заменять бедра и колени. Эти упражнения отлично подходят для укрепления этих чувствительных суставов, что поможет дольше сохранять их здоровыми и функциональными.

1. Размахивание ногой.

Расставьте ноги на ширине плеч.

Положите руки на бедра.

Перенесите вес тела на левую ногу.

Оторвите правую ногу от земли.

Плавно качайте правой ногой вперед и назад, сохраняя равновесие.

Выполняйте упражнение по 1 минуте на каждую сторону.

2. Приседание с отягощением.

Встаньте прямо, ноги на ширине бедер, напрягите мышцы пресса. Сосредоточьтесь на том, чтобы все время упираться ногами в землю и напрягать мышцы пресса.

Вытяните руки перед собой и медленно согните колени, одновременно отводя бедра назад, чтобы опустить их к полу. Сосредоточьтесь на опускании тела, как если бы вы собирались сесть на стул.

Опускайтесь так низко, как вам удобно, или пока ваши бедра не станут параллельны полу.

Сделайте паузу на мгновение в нижней части приседания.

На выдохе выполните обратное движение, надавливая на пятки, чтобы вернуться в исходное положение. Стоя, опустите руки назад по бокам.

3. Планка.

Лягте лицом вниз на живот, упритесь ладонями в пол под плечами, а пальцами ног — в пол.

Сделайте глубокий вдох и надавите на ладони, чтобы подняться в исходное положение отжимания. Ваше тело должно образовать прямую линию от пяток через бедра до макушки головы.

Напрягите мышцы пресса и ягодичные мышцы.

Смотрите на пол прямо под головой, чтобы удерживать шею в нейтральном положении, и дышите нормально.