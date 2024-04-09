Почти половина россиян призналась, что не собирается наблюдать за Олимпиадой-2024 в Париже

Опрос EADaily: почти половина россиян не планируют смотреть Олимпийские игры-2024 в Париже

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По результатам опроса, проведенного на сайте агентства EADaily, выяснилось, что 43% участников не собираются следить за Олимпийскими играми в Париже.

Фото: commons.wikimedia.org by Chabe01 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ещё 21% респондентов заявили, что не хотят болеть за российских спортсменов "без флага и гимна".

Тема опроса была связана с вопросом о поддержке нейтральных спортсменов из России и Белоруссии на Играх.

В то же время 13% участников опроса отметили отрицательные эмоции и использовали обидные и неприличные выражения для описания спортсменов.

11% заявили, что поддержат российских участников Игр в любом случае. 10% не собираются болеть, но будут рады их победе, а 2% не определились с ответом.

Опрос был проведен с 6 апреля 2024 года, в нём проголосовало 9781 человек.