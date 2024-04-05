Рудковская рассказала, что думает по поводу участия российских атлетов на ОИ-2024 в нейтральном статусе

Рудковская уверена, что нужно поддержать российских спортсменов — будущих участников ОИ-2024

1:30 Your browser does not support the audio element. Спорт

Одна из владелиц академии фигурного катания "Ангелы Плющенко" и продюсер Яна Рудковская поделилась своим мнением об участии российских спортсменов в предстоящих Олимпийских играх в Париже.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras is licensed under CC BY-SA 4.0

Продюсер высказала недовольство тем, что кто-то выступает против участия российских спортсменов на Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе, считая, что атлетам не следует отказываться от своей мечты.

Рудковская считает, что лишение спортсменов этой возможности несправедливо. Она также выразила своё недоумение высказываниями и оскорблениями, которые прозвучали в адрес команд со стороны некоторых публичных личностей.

При этом Рудковская призналась, что уважает решение каждой федерации самостоятельно выбрать свой путь. Некоторые федерации, такие как гребной спорт, спортивная и художественная гимнастика, бокс, прыжки на батуте, тяжёлая и легкая атлетика, отказались участвовать в Олимпиаде в нейтральном статусе.

Рудковская призвала поддерживать спортсменов, которые решат принять участие в соревнованиях. По её мнению, спортсмены должны иметь возможность преследовать свою мечту, так как спорт для них — это не просто хобби, а целая жизнь.

"Мы обязаны поддержать спортсменов, которые едут. Для них, в отличие от нас, спорт — их жизнь и Олимпийские игры — мечта, к которой они идут с детства! А лишать юниоров и взрослых спортсменов мечты, на мой взгляд, бесчеловечно!" — написала Рудковская в своих соцсетях.