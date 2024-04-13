Почему дуатлон так полезен при подготовке к триатлонному старту? Ответил спортсмен

Триатлет рассказал о дисциплине дуатлон

1:20 Your browser does not support the audio element. Спорт

Триатлет Илья Прасолов рассказал о дисциплине дуатлон. По его словам, с него нужно начинать новичкам готовиться к триатлонному старту.

Фото: flickr.com by Jen Keller is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Дуатлон — это одна из дисциплин триатлона, которая включает в себя бег и велогонку. Последовательность прохождения этапов такая: бег — велогонка — бег. Этот вид спорта набирает популярность в мире, так как для новичков в триатлоне он стал настоящей находкой, предоставляя отличную возможность для развития физической подготовки и приобретения необходимых в триатлоне навыков.

"Одно из главных преимуществ дуатлона для новичков — низкая входная планка. Дуатлон позволяет начинающим спортсменам сразу включиться в соревновательную практику. Это полезно тем, кто боится плавать", — цитирует Прасолова портал "Чемпионат".

Он отметил, что еще одно важное преимущество — гибкость тренировочного процесса. Занятия по триатлону требуют много времени и ресурсов. Дуатлон же позволяет более свободно планировать график занятий, из-за того, что здесь не нужно оборудование для плавания.

Кроме того, этот вид спорта помогает развить тактические и стратегические навыки. Во время соревнований нужно верно распределять свои силы и энергию между бегом и велосипедной дистанцией для хороших результатов.