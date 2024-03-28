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Татьяна Тарасова не согласилась с мнением Винер о российских атлетах на ОИ-2024

Тренер Тарасова призналась, что не разделяет мнение Винер о россиянах на ОИ-2024: "Пусть едут"

1:31
Спорт

Уважаемый тренер и эксперт по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала свое мнение о заявлении главы Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер относительно участия российских спортсменов на Олимпиаде-2024.

Тренер Тарасова призналась, что не разделяет мнение Винер о россиянах на ОИ-2024: "Пусть едут"
Фото: wikimedia.org by Oleg Bkhambri (Voltmetro) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Тарасова заявила, что она не согласна с Винер и считает, что ограничения для россиян не должны быть введены. Она отметила, что спортсмены, которые чувствуют силу и желание соревноваться, должны иметь возможность участвовать в Олимпиаде.

"Я считаю, что ничего не надо запрещать. Те, кто чувствуют в себе силу выиграть в этой тяжелой ситуации, пусть едут", — сказала Тарасова в разговоре со "Спорт-Экспрессом".

Хотя просто участие на Играх может показаться смешным, Тарасова заявила, что она будет поддерживать спортсменов, которые решат выступить на Олимпийских играх. Она также выразила уверенность в том, что многие люди в России будут болеть за российских спортсменов и гордиться их успехами в такой сложной ситуации.

В конце 2023 года Международный олимпийский комитет объявил о допуске российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпийских играх-2024 в индивидуальном нейтральном статусе с соблюдением определенных условий. Однако, участие в церемониях открытия и закрытия Игр было запрещено для этих спортсменов. Олимпийские игры-2024 пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

Российские чемпионы отказались ехать на Олимпиаду в Париж 2024
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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