Татьяна Тарасова не согласилась с мнением Винер о российских атлетах на ОИ-2024

Уважаемый тренер и эксперт по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала свое мнение о заявлении главы Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер относительно участия российских спортсменов на Олимпиаде-2024.
Тарасова заявила, что она не согласна с Винер и считает, что ограничения для россиян не должны быть введены. Она отметила, что спортсмены, которые чувствуют силу и желание соревноваться, должны иметь возможность участвовать в Олимпиаде.
"Я считаю, что ничего не надо запрещать. Те, кто чувствуют в себе силу выиграть в этой тяжелой ситуации, пусть едут", — сказала Тарасова в разговоре со "Спорт-Экспрессом".
Хотя просто участие на Играх может показаться смешным, Тарасова заявила, что она будет поддерживать спортсменов, которые решат выступить на Олимпийских играх. Она также выразила уверенность в том, что многие люди в России будут болеть за российских спортсменов и гордиться их успехами в такой сложной ситуации.
В конце 2023 года Международный олимпийский комитет объявил о допуске российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпийских играх-2024 в индивидуальном нейтральном статусе с соблюдением определенных условий. Однако, участие в церемониях открытия и закрытия Игр было запрещено для этих спортсменов. Олимпийские игры-2024 пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.
Это растение очень полезно для сада. Не торопитесь от него избавиться. Поможет справиться с вредителями без "химии".