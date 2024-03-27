В "Спартаке" рассказали, как собираются помочь жертвам теракта в Подмосковье

Клуб футбола "Спартак" из Москвы объявил о намерении оказать финансовую помощь пострадавшим от теракта, который произошел в концертном зале "Крокус Сити Холл".
Представители футбольного клуба заявили, что пожертвуют все средства, полученные от продажи билетов на предстоящий домашний матч с командой "Урал".
В пятницу, 22 марта, произошла серия стрельбы и взрывов, унесших жизни множества безоружных людей.
В связи с трагическими событиями, воскресенье, 24 марта, было объявлено днем национального траура, а во многих странах прошли минуты молчания в память о погибших. Более 20 стран выразили свои соболезнования в отношении этой страшной трагедии. Команды и сборные по футболу также выразили свою поддержку пострадавшим.
ФСБ обнаружила 4 млн иностранной валюты и шесть премиальных авто у обвиняемого в рейдерстве директора минэкономразвития.