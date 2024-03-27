Лионель Месси рассказал, благодаря чему он все еще не завершил карьеру

Месси: Я уйду, когда пойму, что больше не могу играть на должном уровне

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Игрок "Интер Майами" Лионель Месси рассказал, когда планирует уйти из большого спорта.

Фото: commons.wikimedia.org by Petey21 is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.

"Я уйду, когда пойму, что больше не могу играть на должном уровне или что больше не наслаждаюсь игрой", — сказал футболист.

Также Месси отметил, что для него очень важно быть в состоянии помогать своим партнерам по команде.

"Я критически оцениваю себя, и я понимаю, когда действую хорошо, а когда нет", — заявил Лионель в подкасте Big Time.

Кроме того, Месси очень рад победе сборной Аргентины на чемпионате мира 2022-го года, который прошел в Катаре. Чувства от этого он сравнил с настоящим волшебством. По словам футболиста, он бы покинул сборную, если бы не эта победа.