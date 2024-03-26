"Реал" представил четвертый вариант своей формы, в которой футболисты проведут матчи

Клуб "Реал Мадрид" показал четвертый вариант своей формы фиолетового цвета

0:41 Your browser does not support the audio element. Спорт

Четвертый вариант формы игроков "Реала" будет фиолетового цвета. На ней будет изображен цветок — роза.

Фото: flickr.com by uggboy is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Комплект создали при спонсортстве клуба adidas и бренда Y-3 японского дизайнера Йоджи Ямамото.

При изготовлении формы для игроков "Реала" применяли технологию HEAT.RDY. Благодаря этому одежда отлично будет впитывать влагу.

Кроме того, в новую коллекцию клуба вошли две вратарские формы: полностью черная и оранжевая, белый предматчевый комплект из футболки, шортов и куртки.

Для фанатов подгоовлена отдльная подборка одежды: футболка, худи с капюшоном, сумка, кепка и шарф.