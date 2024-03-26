"Реал" представил четвертый вариант своей формы, в которой футболисты проведут матчи

Четвертый вариант формы игроков "Реала" будет фиолетового цвета. На ней будет изображен цветок — роза.
Комплект создали при спонсортстве клуба adidas и бренда Y-3 японского дизайнера Йоджи Ямамото.
При изготовлении формы для игроков "Реала" применяли технологию HEAT.RDY. Благодаря этому одежда отлично будет впитывать влагу.
Кроме того, в новую коллекцию клуба вошли две вратарские формы: полностью черная и оранжевая, белый предматчевый комплект из футболки, шортов и куртки.
Для фанатов подгоовлена отдльная подборка одежды: футболка, худи с капюшоном, сумка, кепка и шарф.
Клематис – изысканные и красивые растения, которые стали популярными среди садоводов благодаря своим ярким и многочисленным цветкам. Своими изящными лозами они покрывают заборы, стены и даже деревья, создавая впечатляющий вид.